Esercitazione antiterrorismo all’aeroporto di Salerno

Nella giornata di giovedì 27 novembre 2025 si è svolta, presso l'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi e del Cilento, l'esercitazione prevista dal Piano antiterrorismo "Leonardo da Vinci", che è un protocollo finalizzato alla gestione di situazioni di crisi scaturite a seguito di atti d'interferenza illecita intenzionale. Questo lo scenario in cui si è svolta la simulazione: tre terroristi armati hanno forzato un varco di sicurezza e dopo un breve conflitto a fuoco con le forze di Polizia sono entrati nel piazzale aeromobili, impossessandosi di un aereo in partenza. Dopo l'improvvisa intrusione da parte di finti terroristi nell'area sensibile dell'aeroporto è scattata l'immediata reazione del Dispositivo interforze di Sicurezza Aeroportuale, coordinato dal Dirigente dell'Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima e Aerea di Salerno e composto da aliquote della Polizia di Frontiera e del II Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di Salerno.

