Esce per andare a lavoro poi il nulla | Tatiana scomparsa da 3 giorni riceche disperate
È scomparsa nel nulla Tatiana Tramacere, 27 anni, originaria di Nardò, nel Salento. La giovane si sarebbe allontanata dalla sua abitazione intorno alle 15.30, facendo scattare immediatamente le ricerche da parte delle forze dell’ordine locali. Oggi si è svolto un tavolo tecnico in prefettura a Lecce per coordinare le ricerche e ottimizzare le operazioni di soccorso. Le autorità stanno tentando di geolocalizzare lo smartphone che Tatiana avrebbe portato con sé al momento della scomparsa. Secondo fonti investigative, le verifiche sul territorio sono continue e capillari. La ragazza è stata vista portare con sé telefono e documenti, e al momento l’ipotesi di un allontanamento volontario appare poco probabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ogni tanto amo andare al mare,d’inverno,magari quando esce il sole,non per fare il bagno, ma semplicemente per contemplare il mare, sentire il rumore delle onde sentirne il profumo.. fare le mie passeggiate, e poi andare a pranzo, semplicemente rilassando - facebook.com Vai su Facebook
Esce di casa per andare a lavoro e scompare, da 3 giorni si cerca Tatiana Tramacere: “Aveva con sé il cellulare” - La giovane aveva con sé cellulare e documenti al momento dell’allontanamento e potrebbe essere uscita per motivi di lavoro. Lo riporta fanpage.it
Esce per andare a lavoro, poi il nulla: Tatiana scomparsa da 3 giorni, riceche disperate - È scomparsa nel nulla Tatiana Tramacere, 27 anni, originaria di Nardò, nel Salento. Come scrive thesocialpost.it