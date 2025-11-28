Errore clamoroso della difesa | è il gol più facile della storia?

Gazzetta.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 Il Rayo Vallecano regala la vittora allo Slovan Bratislava grazie a un errore clamoroso della difesa: Nino Marcelli recupera il pallone nei pressi dell'area piccola e serve di tacco Yirajang, pronto a segnare il gol più facile della sua carriera per il 2-1 finale. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

errore clamoroso della difesa 232 il gol pi249 facile della storia

© Gazzetta.it - Errore clamoroso della difesa: è il gol più facile della storia?

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Errore Clamoroso Difesa 232