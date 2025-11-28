Eredità Pippo Baudo perché dopo 3 mesi nessuno l’ha ancora accettata? Il rebus dei diritti d’autore

Sono trascorsi quasi tre mesi dall’apertura del testamento di Pippo Baudo, avvenuta il 9 settembre nello studio del notaio Renato Carraffa di Bracciano, eppure nessuno dei tre eredi designati dal celebre conduttore televisivo avrebbe ancora formalmente accettato l’eredità. Una situazione insolita che solleva interrogativi sul patrimonio lasciato dal presentatore scomparso il 16 agosto scorso a 89 anni. A non aver ancora detto sì sono la figlia Tiziana, nata nel 1970 dal matrimonio con Angela Lippi, il figlio Alessandro, nato nel 1962 dalla relazione con Mirella Adinolfi ma riconosciuto dal padre solo nel 1996 dopo un test del Dna, e Dina Minna, 56 anni di Ceprano, storica assistente di Pippo per 36 anni. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Eredità Pippo Baudo, perché dopo 3 mesi nessuno l’ha ancora accettata? Il rebus dei diritti d’autore

