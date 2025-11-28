Eredità Pippo Baudo | 10 milioni di euro ancora da accettare

A più di tre mesi dalla triste scomparsa di uno dei presentatori più amati di sempre, Pippo Baudo, il giallo circa la sua eredità si infittisce. Il lascito dello storico presentatore sembra infatti aver generato un mistero tra gli eredi in quanto, ad oggi, il patrimonio non è ancora stato accettato. Ma a quanto ammonta esattamente, cosa vi è incluso e chi sono gli eredi in questione? per sapere tutto sull’eredità di Pippo Baudo. Baudo al Festival di Sanremo 1987 Wikipedia Commons Gli eredi. Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano il testamento del conduttore è stato aperto il 9 settembre scorso, nello studio del notaio Renato Carraffa a Bracciano, in provincia di Roma. 🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - Eredità Pippo Baudo: 10 milioni di euro ancora da accettare

Contenuti che potrebbero interessarti

A quasi tre mesi dall'apertura del testamento di Pippo Baudo la questione dell'eredità non è conclusa. - facebook.com Vai su Facebook

Eredità Pippo Baudo, dopo tre nessuno dei beneficiari l’ha accettata Vai su X

Pippo Baudo, colpo di scena sull’eredità da 10 milioni di euro: nessuno l'ha accettata. Cosa succede - A più di tre mesi dalla sua scomparsa, gli eredi legittimi non hanno ancora accettato il lascito dal valore di 10 milioni di euro dello storico conduttore. Secondo libero.it

Pippo Baudo, il testamento ‘sospeso’ e perché i 3 eredi non hanno accettato il lascito: parla il notaio - A distanza di tre mesi dalla scomparsa dello storico conduttore, gli eredi legittimi non hanno ancora accettato il suo lascito: ecco i possibili motivi. Si legge su libero.it

Eredità di Pippo Baudo, colpo di scena assurdo: aperto il testamento ma… nessuno vuole i 10 milioni! - Aperto il testamento di Pippo Baudo dal valore di oltre 10 milioni, solo che nessuno pare voglia accettare la sua eredità: ma perché? donnapop.it scrive