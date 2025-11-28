Un grave incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 novembre lungo via Osservatorio a Ercolano, sul versante del Vesuvio. Un 27enne diretto al cratere ha perso il controllo della sua auto mentre nella zona era in corso un violento temporale. La vettura è uscita di strada ed è precipitata in un dirupo di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Ercolano, ubriaco alla guida sulla strada del Vesuvio: 27enne precipita in un dirupo