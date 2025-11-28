Erba allarme asfalto | Aree verdi cancellate per fare posto ai parcheggi

Il Circolo Ambiente "Ilaria Alpi" lancia un duro atto d’accusa contro l’Amministrazione comunale di Erba. Nel mirino ci sono i nuovi parcheggi già realizzati o in programma, che secondo l’associazione stanno trasformando prati e giardini in distese di asfalto. "A Erba si asfaltano aree verdi e si. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Erba, allarme asfalto: "Aree verdi cancellate per fare posto ai parcheggi" - Il Circolo Ambiente Ilaria Alpi accusa il Comune: "Scelte miopi, più traffico e meno alberi in una città già cementificata" ... Lo riporta quicomo.it

Lombardia, polemica nella città brianzola: “Si asfaltano aree verdi e e si tagliano parchi per i parcheggi” - E’ la denuncia, tramite una nota diffusa oggi venerdì 28 novembre, dal presidente del Circolo Ambiente Ilaria A ... Come scrive comozero.it

Le aree verdi dimenticate: "Erba alta e poche manutenzioni. Ora il Comune si muova" - "Le condizioni non sono delle migliori: la manutenzione dei giochi non viene sempre fatta, nemmeno su richiesta, e in alcuni parchi l’erba è ancora alta". ilrestodelcarlino.it scrive