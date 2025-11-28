Epatite A crescono i casi | sesso e alimenti come si prende e sintomi
(Adnkronos) – E' un trend europeo che interessa anche l'Italia: crescono nel nostro Paese le segnalazioni di casi di epatite A, legati sia alla trasmissione sessuale che al consumo di alimenti contaminati, dai frutti di mare ai frutti di bosco. Lo segnala l'aggiornamento del bollettino della sorveglianza Seieva (Sistema epidemiologico integrato delle epatiti virali acute), . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Epatite A, crescono i casi: sesso e alimenti, come si prende e sintomi - Lo segnala l'aggiornamento del bollettino della sorveglianza Seieva (Sistema epidemiologico integrato delle epatiti virali acute), coordinata dall'Iss ... Secondo adnkronos.com
Crescono i casi di epatite A, sia per trasmissione sessuale che per alimenti contaminati - Fattori rischio: consumo frutti di mare e trasmissione sessuale MSM. Riporta quotidianosanita.it
Più casi epatite A, trasmissione sessuale e cibi contaminati - Crescono in Italia, come nel resto d'Europa, le segnalazioni di casi di epatite A legati sia alla trasmissione sessuale che al consumo di prodotti contaminati. Come scrive ansa.it