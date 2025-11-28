Ep721 – Garlasco dna sulle unghie di Chiara Poggi compatibile con Sempio – Licenzata per grido Palestina libera Scala dovrà risarcirla

Delitto di Garlasco, il dna sotto le unghie di Chiara Poggi è compatibile con quello di Sempio. La difesa: “Non prova niente”. Il materiale genetico avrebbe “piena concordanza” con la linea paterna del profilo biologico del nuovo indagato. Licenzata per aver gridato “Palestina libera”, il Teatro alla Scala dovrà risarcirla. La decisione del Tribunale del Lavoro a favore della maschera. Leonardo: ecco Michelangelo Dome, una difesa integrata contro le minacce ibride. L’ad Cingolani: “Collaborazione con le forze armate”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ep.721 – Garlasco, dna sulle unghie di Chiara Poggi compatibile con Sempio – Licenzata per grido “Palestina libera”, Scala dovrà risarcirla

Contenuti che potrebbero interessarti

Garlasco, il Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara per «un contatto da difesa» e non per «contaminazione» - Sotto l'unghia di un dito della mano destra di Chiara Poggi sono state ritrovate importanti tracce di Dna attribuibili ad Andrea Sempio. Lo riporta ilgazzettino.it

Garlasco, Dna di Sempio sotto unghie di Chiara per “contatto da difesa”/ Scoop Ore 14: esclusa contaminazione - Delitto di Garlasco, Dna di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi per "contatto da difesa": lo scoop di Ore 14. Come scrive ilsussidiario.net

Garlasco, il Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara per «un contatto da difesa» e non per «contaminazione» - Queste tracce di Dna stanno a indicare un contatto diretto tra la mano della vittima e il suo assassino, ma non stanno a indicare una semplice contaminazione bensì un contatto diretto da difesa. Secondo ilmessaggero.it