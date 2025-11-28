Entra ed esce dal magazzino di notte | fugge con attrezzi per 2.500 euro filmato il ladro

Corriereadriatico.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA Spesa a scrocco (di notte) al deposito, ladro ripreso dalle spycam col bottino. Il bandito solitario ha svuotato un magazzino navale, portando via attrezzatura professionale di falegnameria. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

entra ed esce dal magazzino di notte fugge con attrezzi per 2500 euro filmato il ladro

© Corriereadriatico.it - Entra ed esce dal magazzino di notte: fugge con attrezzi per 2.500 euro, filmato il ladro

Altri contenuti sullo stesso argomento

«C'è gente che entra e esce di continuo», gli strani movimenti in piena notte allarmano i vicini: blitz dei vigili, sequestrata della droga - Un'operazione della Polizia Locale della Federazione ha portato al sequestro di marijuana in un'abitazione del centro cittadino di Piombino Dese. Riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Entra Esce Magazzino Notte