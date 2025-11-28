A volte, le parole contano più di tutto il resto. È il caso del World Energy Outlook, il rapporto annuale pubblicato dall’Agenzia internazionale dell’energia (IEA), l’appuntamento fisso per analisti e governi come bussola sulle ultime tendenze globali. In queste pubblicazioni a contare non sono solo i numeri, ma anche e soprattutto la rilevanza data agli argomenti e la scelta delle parole con cui sono presentati. Il filo conduttore dell’edizione 2025 – resa pubblica il 12 novembre – è senza dubbio la sicurezza energetica. Il direttore esecutivo Fatih Birol nella sua prefazione la individua infatti come la principale sfida dei nostri giorni, dal momento che l’energia è ormai un’arma della contesa per l’egemonia globale: “mai prima d’ora le tensioni avevano coinvolto così tante fonti e tecnologie contemporaneamente”, ha scritto. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Energia: la transizione sotto pressione