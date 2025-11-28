emissioni di carbonio sostenuti nel 2024 da oggi sino al 4 dicembre le richieste per la compensazione dei costi indiretti

ROMA (ITALPRESS) – A partire dalle ore 9 di oggi e fino alle ore 18 del 4 dicembre, le imprese di alcuni settori industriali potranno fare richiesta di compensare i costi indiretti delle emissioni di carbonio sostenuti nel 2024. Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha infatti adottato, con decreto del direttore generale Mercati . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

