Emissioni di carbonio sostenuti nel 2024 da oggi sino al 4 dicembre le richieste per la compensazione dei costi indiretti

Lidentita.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA (ITALPRESS) – A partire dalle ore 9 di oggi e fino alle ore 18 del 4 dicembre, le imprese di alcuni settori industriali potranno fare richiesta di compensare i costi indiretti delle emissioni di carbonio sostenuti nel 2024. Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha infatti adottato, con decreto del direttore generale Mercati . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

