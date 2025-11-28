Emissioni di carbonio sostenuti nel 2024 da oggi sino al 4 dicembre le richieste per la compensazione dei costi indiretti
ROMA (ITALPRESS) – A partire dalle ore 9 di oggi e fino alle ore 18 del 4 dicembre, le imprese di alcuni settori industriali potranno fare richiesta di compensare i costi indiretti delle emissioni di carbonio sostenuti nel 2024. Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha infatti adottato, con decreto del direttore generale Mercati . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Argomenti simili trattati di recente
La biomassa delle foreste tropicali ha iniziato a catturare meno carbonio. C’è di più: in alcuni casi è diventata addirittura una fonte di emissioni, con possibili conseguenze sulla regolazione climatica - facebook.com Vai su Facebook
Emissioni di carbonio sostenuti nel 2024, da oggi sino al 4 dicembre le richieste per la compensazione dei costi indiretti - ROMA (ITALPRESS) – A partire dalle ore 9 di oggi e fino alle ore 18 del 4 dicembre, le imprese di alcuni settori industriali potranno fare richiesta di compensare i costi indiretti delle emissioni di ... Da msn.com
Transizione energetica, al via le domande per il “carbon leakage”: fondi per le industrie energivore - 79: finestra temporale dal 27 novembre al 4 d ... Si legge su energiaoltre.it
Fondo transizione energetica: domande aperte dal 27 novembre 2025 - Le imprese possono accedere agli aiuti del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale inviando le domande online dal 27 novembre al ... Come scrive ipsoa.it