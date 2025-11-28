emis killa annuncia la tracklist del nuovo album musica triste

, un progetto in cui sonorità, linguaggio e stile rappresenteranno la quintessenza del rap. In attesa dell’uscita del suo nuovo album, Musica Triste, previsto per venerdì 5 dicembre, Emis Killa annuncia la tracklist ufficiale. Per svelare i titoli delle canzoni che comporranno il nuovo album, un progetto in cui sonorità, linguaggio e stile rappresenteranno la quintessenza del rap, l’artista ha condiviso sui suoi social un video dall’atmosfera misteriosa e al contempo intima, mentre, seduto al pianoforte, suona la Sonata No. 14 Moonlight di Beethoven, in un’unione unica tra la sua anima hip-hop e la controparte classica. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

