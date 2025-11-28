Emergenza freddo potenziato il piano operativo del Comune

Palermotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Potenziato il piano operativo per affrontare l’emergenza freddo. A renderlo noto l'assessorato comunale alle Politiche sociali. "Garantiremo un servizio continuativo h24 a tutela delle persone senza dimora - afferma l'assessore Mimma Calabrò - a fronte di una organizzazione più stabile e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

