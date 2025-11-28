Emergenza freddo a Parma | 448 senzatetto per soli 59 posti serve un cambio di passo

Parmatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo delle prime ondate di gelo, a Parma si ripropone con urgenza il tema dell’accoglienza delle persone senza dimora. Secondo le ultime rilevazioni e da un accesso agli atti effettuato dal gruppo consiliare "Vignali sindaco", in città vivono 448 persone "senza tetto" o "senza casa" a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

