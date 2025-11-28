Elodie risponde alla polemica | Mettiamoci ‘sto telefono in c*lo | VIDEO

Il video di Elodie che colpisce il telefono di un fan sta facendo il giro del web, oggi è arrivato il chiarimento da parte dell'artista che, però, continua a far discutere

