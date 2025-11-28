Elodie raptus al concerto | strappa il cellulare e gli scalcia acqua

Elodie nella bufera. La cantante non è nuova a raptus di rabbia e proprio l'ultimo ha scatenato non poca polemica. La vittima? Un giornalista. È successo durante il live a Messina, mentre la compagna di Andrea Iannone interpretava Black Nirvana. Un'esibizione avvenuta nell'iconica vasca d'acqua. In quel momento qualcuno sotto il palco si è avvicinato con il cellulare per riprenderla da vicino. La cantante ha mantenuto la concentrazione fino all'ultimo, poi però ha deciso di reagire. Con un movimento rapido ha allungato la mano e ha fatto volare il telefono dell'uomo, per poi andare avanti con la performance. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Elodie, raptus al concerto: strappa il cellulare e gli scalcia acqua

