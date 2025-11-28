Elodie lancia via il cellulare di un giornalista Lei | Orrendo mettiamoci sto telefono nel c***

All'inizio si pensava che a puntare il telefono da posizione troppo ravvicinata sulla cantante fosse stato un fan, ma era un reporter. La cantante risponde duramente alle polemiche. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Elodie lancia via il cellulare di un giornalista. Lei: “Orrendo, mettiamoci sto telefono nel c***”

News recenti che potrebbero piacerti

Dopo che il video di #Elodie che fa volare il telefono a un fan invadente che la riprende troppo da vicino - e che poi si è scoperto essere un giornalista - #LoryDelSanto critica apertamente la cantante: «Se vai su un palcoscenico e ti vesti in un certo modo, devi - facebook.com Vai su Facebook

Elodie strappa via il cellulare ad un fan invadente e viene attaccata da una donna di spettacolo - Durante una tappa del suo tour a Messina, mentre cantava e ballava dentro una vasca con dell’acqua, Elodie si è sentita violata. Si legge su ilvicolodellenews.it

Elodie fa volare il cellulare a un fan troppo invadente: «Te lo spacco». Ma era un giornalista: «Stavo facendo il mio lavoro» - Elodie non le manda certo a dire, e anche sul palco di Messina non si è risparmiata. Come scrive leggo.it

Elodie, tensione al concerto: toglie bruscamente il cellulare ad un fan, ma era un giornalista - Il gesto stizzito di Elodie contro un telefono durante un concerto a Messina diventa virale: tra polemiche e versioni contrastanti, il web si divide ... Segnala dilei.it