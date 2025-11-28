Elly Schlein ha tirato i remi in barca. È bastato davvero poco per spezzare i suoi sogni di gloria ad Atreju. Prima si è auto-invitata, poi ha chiesto un faccia a faccia con Meloni e infine ha detto "no" perché la premier (a casa sua, ricordiamolo) ha proposto un faccia a faccia unico con la stessa Elly e anche Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio ha spiegato in modo chiaro sui social la motivazione di questa sua scelta: "Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l'invito di Fratelli d'Italia a partecipare ad Atreju, ma solo in caso di un confronto diretto con me. Atreju è sempre stata una casa aperta al dialogo, anche con chi la pensa diversamente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Elly Schlein, la stoccata di Francesco Storace: "Il triangolo no"