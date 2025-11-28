Eleonora giorgi e il suo amore eterno per il nipotino | il gesto di ogni Natale fino ai 18 anni

un ricordo duraturo attraverso lettere e regali: il gesto di eleonora giorgi per il nipotino. La narrazione di un atto di affetto che trascende il tempo e la vita stessa emerge dall’iniziativa di Eleonora Giorgi, attrice scomparsa nel 2025. La sua volontà di mantenere vivo il legame con il nipotino Gabriele si traduce in un gesto speciale, destinato a accompagnarlo negli anni a venire. Con quindici lettere e regali distribuiti ogni Natale, si crea un ricordo eterno che si tramanderà nel tempo, ispirando sentimenti di affetto e memoria. l’atto d’amore di eleonora giorgi verso il nipote gabriele. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Eleonora giorgi e il suo amore eterno per il nipotino: il gesto di ogni Natale fino ai 18 anni

