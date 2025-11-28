El Aynaoui da colpo silenzioso a leader | la Roma ha trovato un titolare vero

A fine novembre, in quanti avrebbero scommesso su Neil El Aynaoui come uomo-copertina della Roma? Pochissimi. Il suo arrivo in estate era passato quasi in sordina, un investimento importante ma poco reclamizzato. E invece il centrocampista marocchino si è preso la scena in poche settimane, conquistando Gian Piero Gasperini e affermandosi come uno degli ingranaggi più preziosi del nuovo progetto giallorosso. La sfida contro il Midtjylland ha rappresentato l’ennesima conferma: continuità, carattere, letture intelligenti e un gol da applausi che ha indirizzato la partita. Tutto ciò in un momento in cui la Roma non può sbagliare e ha bisogno di certezze immediate. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - El Aynaoui, da colpo silenzioso a leader: la Roma ha trovato un titolare vero

