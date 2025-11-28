Efficienza energetica | consumare meglio per rispettare l' ambiente
L' efficienza energetica è oggi la chiave per gestire l'energia domestica e aziendale in modo intelligente, senza rinunciare al comfort. Il principio è il mantenimento dello stesso livello di benessere riducendo sprechi e consumi, migliorando la prestazione degli impianti che utilizzano più energia e adottando comportamenti più consapevoli. L'equivalenza meno consumo più risparmio non è il concetto di fondo, perché si tratta invece di scegliere con cognizione strumenti efficienti, abitazioni ben isolate e tecnologie digitali che permettano di monitorare e gestire la spesa energetica. Enel quindi ricorda che gran parte del risparmio energetico inizia proprio in casa: adottando alcune buone pratich e, si possono ridurre i consumi domestici fino al 15% all'anno. 🔗 Leggi su Iltempo.it
