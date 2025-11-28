Eduardo Pari e Dispari Pensieri | a Salerno l' omaggio di Antonello De Rosa al drammaturgo napoletano

Appuntamento con lo spettacolo “Eduardo, Pari e Dispari. Pensieri”, scritto e diretto da Antonello De Rosa. La rappresentazione andrà in scena al Piccolo Teatro La Mennola di Salerno, situato in via Salvatore Calenda, con un doppio turno previsto per sabato 29 novembre alle ore 21 e domenica 30. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Sabato 29 ore 21.00 e Domenica 30 ore 19.00 al piccolo Teatro La Mennola di via Salvatore Calenda "Eduardo, pari e dispari pensieri" Con Carlo Simeoni Caterina Ianni Maria Robertazzi Enrica Rdm Franca Guarino Gennaro Rosa Maria Mazziotti Lia De Bla

