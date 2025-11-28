Edizione record per il Forum Risk Giannotti | Arezzo si impegni per mantenerlo in città

Oltre 15mila partecipanti, più di 1.350 relatori e 120 aziende: sono i numeri record della 20esima edizione delForum Risk Management in Sanità, che si è concluso oggi ad Arezzo.“Il Forum - ha affermato Vasco Giannotti, presidente del Forum Risk Management in Sanità si è confermato l'evento. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it