Edizione record per il Forum Risk Giannotti | Arezzo si impegni per mantenerlo in città
Oltre 15mila partecipanti, più di 1.350 relatori e 120 aziende: sono i numeri record della 20esima edizione delForum Risk Management in Sanità, che si è concluso oggi ad Arezzo.“Il Forum - ha affermato Vasco Giannotti, presidente del Forum Risk Management in Sanità si è confermato l'evento. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Argomenti simili trattati di recente
Record di partecipanti alla 27ª edizione della Staffetta a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare #udine #fvg #telethon #ricerca - facebook.com Vai su Facebook
#MilanoMusicWeek 2025, un’edizione da record che porta in città oltre 70 mila persone Vai su X
Dal 25 al 28 novembre 2025 Arezzo ospita la ventesima edizione del Forum Risk Management in Sanità - 200 relatori per discutere temi di governance, ricerca, innovazione e politiche sanitarie, con l'intento di elaborare raccomandazioni da sottoporre a Parlamento, Governo e Regioni ... lanazione.it scrive
20° Forum Risk Management in Sanità: la riforma in cammino - Il Forum pone l’attenzione sulla necessità di un nuovo paradigma di governance sanitaria: un Piano Nazionale Salute aggiornato, una sinergia più solida tra Stato e Regioni, politiche realmente ... Lo riporta regioni.it
Patto per la salute al Forum Risk: assalto al Palaffari per il debutto. Oggi arrivano tutti gli assessori regionali - L’intervento del governatore della Toscana Giani e del ministro Schillaci in collegamento da Pechino. Secondo msn.com