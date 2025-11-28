Edin Dzeko fuori controllo in tv | Facciamo cag*** lo posso dire!

Edin Dzeko non ha usato giri di parole dopo la sconfitta della Fiorentina in Conference League contro l’AEK Atene. L’attaccante ha scelto la franchezza per descrivere il momento viola, spingendosi fino a dichiarare: “Facciamo cagare? Ok, possiamo dirlo”, aprendo così un durissimo sfogo rivolto soprattutto alla gestione dei fischi durante la partita. Dzeko ha ribadito come, secondo lui, il sostegno del pubblico nel corso dei 90 minuti sia fondamentale: “Quando gioco in casa voglio che un tifoso mi aiuti e non che mi fischi alla prima palla persa”, chiedendo maggiore vicinanza nei momenti più complessi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

