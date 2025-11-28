Edin Dzeko fuori controllo in tv | Facciamo cag*** lo posso dire!
Edin Dzeko non ha usato giri di parole dopo la sconfitta della Fiorentina in Conference League contro l’AEK Atene. L’attaccante ha scelto la franchezza per descrivere il momento viola, spingendosi fino a dichiarare: “Facciamo cagare? Ok, possiamo dirlo”, aprendo così un durissimo sfogo rivolto soprattutto alla gestione dei fischi durante la partita. Dzeko ha ribadito come, secondo lui, il sostegno del pubblico nel corso dei 90 minuti sia fondamentale: “Quando gioco in casa voglio che un tifoso mi aiuti e non che mi fischi alla prima palla persa”, chiedendo maggiore vicinanza nei momenti più complessi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
?Lo sfogo di Edin Dzeko dopo il ko della #Fiorentina per 1-0 in casa contro l'#AekAtene #Dzeko: «Il primo tempo un pochino meglio, abbiamo creato qualcosa, poi subito il gol è stato più difficile. Qualcosa dentro di noi non va. Possiamo anche dire che - facebook.com Vai su Facebook
Edin #Dzeko: «Qualcosa dentro di noi non va. Possiamo anche dire che facciamo cag**e, non è un problema, e che non meritiamo la maglia: non c'è problema. Però se gioco in casa, voglio che un tifoso mi aiuta e non che mi fischi ad ogni palla persa. Dobb Vai su X
Edin Dzeko pensa in grande: a Firenze è già il leader - La differenza l’ha fatta Stefano Pioli che avrebbe voluto Edin Dzeko già quando ... Segnala gazzetta.it
Dzeko: "Obiettivo far vincere la Fiorentina. Mi sento già a casa" - Al termine dell'allenamento andato in scena nel pomeriggio odierno al Viola Park, Edin Dzeko è tornato a parlare del lavoro svolto finora dalla Fiorentina di Stefano Pioli e dei suoi primi passi nella ... corrieredellosport.it scrive
Dzeko, il Bologna fa sul serio: ecco come vuole convincerlo - Edin Dzeko stasera sarà con la sua Bosnia a Celje contro la Slovenia (Z’Dezele Stadium, ore 18), ma potrebbe anche non giocare, poi dal giorno successivo l’operazione che il Bologna sta portando ... Segnala corrieredellosport.it