Eddie Murphy senza saperlo ha aiutato una ex star del Saturday night live dopo l' 11 Settembre

A otto anni, Pete Davidson trovò conforto in Delirious di Eddie Murphy, una scoperta nata per caso dopo la morte del padre l'11 settembre. Quel legame inatteso ha guidato la sua crescita artistica fino all'incontro sul set di The Pickup. Pete Davidson, star comica nota per aver fatto parte del cast storico del Saturday Night Live, ha raccontato un aneddoto tenero e quasi dissacrante sull'influenza che Eddie Murphy ha avuto nella sua vita. Una storia che mescola lutto, comicità e un patto materno segreto, rivelando come un DVD proibito sia diventato un appiglio emotivo e un faro professionale destinato a riapparire anni dopo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

