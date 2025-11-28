Economia toscana l’ora del rilancio Marras | Energie e competenze per dare fiato agli investimenti

Firenze, 28 novembre 2025 – Leonardo Marras è stato confermato nel suo incarico di assessore regionale con deleghe importanti: economia, attività produttive, politiche del credito, turismo e agricoltura. Le migliori aziende di Firenze: ecco la Top 500 in Pdf, fatturati e bilanci. Riflettori sulle eccellenze Da dove ripartire dunque e quali sfide dei prossimi 5 anni? “Il presidente Giani ha avuto l’intuizione di tenere insieme l’intero sistema economico toscano: l’impresa extra agricola e quella agricola e lo ringrazio nuovamente per la fiducia riposta in me per questo ruolo e per questa sfida importante, soprattutto adesso per il momento di difficoltà e trasformazione che stiamo vivendo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Economia toscana, l’ora del rilancio. Marras: “Energie e competenze per dare fiato agli investimenti”

