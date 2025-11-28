Ecco quando arrivano i pagamenti delle pensioni di dicembre

Cataniatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane comunica che in tutti i 128 uffici postali della provincia di Catania le pensioni del mese di dicembre, comprensive di tredicesima, saranno in pagamento a partire da lunedì 1.Sempre a partire da lunedì 1 le pensioni di dicembre saranno disponibili anche per i titolari di un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Pensioni, ecco tutti gli importi di dicembre. Quanti soldi arrivano la prossima settimana? - Sono ufficiali gli importi delle pensioni di dicembre, consultabili nel cedolino già online nell’area personale MyInps. money.it scrive

arrivano pagamenti pensioni dicembrePensioni di dicembre, gli importi più alti per tredicesima e bonus: ecco quando arrivano i pagamenti - Dicembre si conferma il mese più atteso per i pensionati: insieme al rateo ordinario arrivano tredicesima, quattordicesima per chi ne ha diritto, il bonus di 154,94 euro e lo stop ... Come scrive leggo.it

arrivano pagamenti pensioni dicembrePensioni dicembre, gli importi (più alti) per tredicesima e bonus 154,94: ecco quando arrivano i pagamenti - Uno dei pagamenti più attesi dell'anno, perché include la tredicesima, la quattordicesima (per chi ne ha diritto) e il ... Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Arrivano Pagamenti Pensioni Dicembre