Ecco come hanno perso la partita alla prima mossa
l gioco degli scacchi prevede che immagini la prima mossa, la seconda, la terza, la quarta e così via per un numero di volte che all’inizio della partita, in ogni frangente, è indefinito e sempre più insidioso. Quando Elly Schlein all’invito di Meloni a partecipare alla festa di Atreju ha posto come condizione un confronto con la premier, ha dimenticato di pensare alle mosse successive, le sue e quelle dell’avversario. Credendo di aver fatto scacco matto, ha sottovalutato la possibilità di un ribaltamento dello scenario, così ieri è arrivata la sorpresa di Meloni: cara Elly, sono pronta a confrontarmi conte, ma non essendo ancora chiaro chi guiderà la sinistra alle elezioni politiche, mi pare giusto estendere il confronto a Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Un film già visto, abbiamo perso una partita stradominata in lungo e in largo, già il pareggio ci andava stretto perderla addirittura all'ultimo respiro e ci ha procurato bruciori al fondo schiena che nessuna pomata può alleviare.Questa volta Chivu secondo me ci - facebook.com Vai su Facebook
Praticamente abbiamo perso una partita che loro non volevano neanche vincere. Io fatico a spiegarmi ste robe dopo che per quasi tutta la partita hai giocato meglio. Vai su X