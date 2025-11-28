l gioco degli scacchi prevede che immagini la prima mossa, la seconda, la terza, la quarta e così via per un numero di volte che all’inizio della partita, in ogni frangente, è indefinito e sempre più insidioso. Quando Elly Schlein all’invito di Meloni a partecipare alla festa di Atreju ha posto come condizione un confronto con la premier, ha dimenticato di pensare alle mosse successive, le sue e quelle dell’avversario. Credendo di aver fatto scacco matto, ha sottovalutato la possibilità di un ribaltamento dello scenario, così ieri è arrivata la sorpresa di Meloni: cara Elly, sono pronta a confrontarmi conte, ma non essendo ancora chiaro chi guiderà la sinistra alle elezioni politiche, mi pare giusto estendere il confronto a Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ecco come hanno perso la partita alla prima mossa