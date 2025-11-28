Da pochi minuti le carte speciali del team Thunderstruck sono disponibili nei pacchetti della popolare modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA FC 26. La Settimana Del Black Friday Di Amazon E’ Arrivata!. Scopri tutte le imperdibili offerte che Amazon propone nei giorni della settimana più attesa dell’anno. Il Black Friday è arrivato! Acquista Ora! Gli oggetti giocatore Black Friday: Tuono sono disponibili nei pacchetti, insieme agli oggetti Il meglio della TOTW e Il meglio delle campagne! È di nuovo tempo di Black Friday con le Icone Tuono e gli oggetti giocatore Tuono che si aggiornano in base ai risultati reali. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

© Fifaultimateteam.it - EA FC 26 Thunderstruck Ecco Come Ricevono Gli Upgrade Le Carte Tuono