Le carte Star Performer per la modalità Ultimate Team di EA FC 26 sono state annunciate. Le carte speciali in questione sono state rivelate e saranno disponibili nei pacchetti di UT 26 per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di sabato 29 novembre. Nella squadra Star Performer sono inseriti alcuni dei giocatori più forti del panorama calcistico mondiale che competono per vincere alcuni dei tornei e dei campionati più importanti d'europa. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

© Fifaultimateteam.it - EA FC 26 Mbappe E Vitinha Tra Le Star Performers In Arrivo Il 29 Novembre Ecco L’Elenco Dei Nuovi MOTM