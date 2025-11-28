È un dovere morale tenere viva la memoria | il Ministro Piantedosi ricorda il terremoto dell’Irpinia a 45 anni dal sisma
Avellino, 28 novembre 2025 – Questa mattina, nel corso del convegno “23 novembre 1980: dalla memoria alla prevenzione”, svoltosi al Teatro Comunale “Carlo Gesualdo” in occasione del 45° anniversario del terremoto dell’Irpinia, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha pronunciato un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
