E’ un anno che i georgiani protestano tra botte e carcere per l’Europa

Ilfoglio.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un anno fa, il giornalista Aka Zarkua si dirigeva verso il Parlamento georgiano per coprire le proteste seguite. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

e8217 un anno che i georgiani protestano tra botte e carcere per l8217europa

© Ilfoglio.it - E’ un anno che i georgiani protestano, tra botte e carcere, per l’Europa

Contenuti che potrebbero interessarti

e8217 anno georgiani protestanoE' un anno che i georgiani protestano, tra botte e carcere, per l'Europa - Un anno fa, il giornalista Aka Zarkua si dirigeva verso il Parlamento georgiano per coprire le proteste seguite alla decisione del governo di sospendere il processo di adesione del paese all’Unione ... Lo riporta ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: E8217 Anno Georgiani Protestano