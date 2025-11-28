E’ un anno che i georgiani protestano tra botte e carcere per l’Europa
E' un anno che i georgiani protestano, tra botte e carcere, per l'Europa - Un anno fa, il giornalista Aka Zarkua si dirigeva verso il Parlamento georgiano per coprire le proteste seguite alla decisione del governo di sospendere il processo di adesione del paese all’Unione ... Lo riporta ilfoglio.it