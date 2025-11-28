È sempre Cartabianca Donzelli gela Berlinguer | Mi lascia almeno la faccia?
Seratina movimentata a È sempre CartaBianca, il programma di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer e monopolizzato dal duello rusticano tra Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia, e Andrea Scanzi del Fatto Quotidiano. La partenza è tutto sommato soft, quasi “telefonata”. L’onorevole difende il ddl Sicurezza («Noi stiamo provando a portare un po’ di regole, la sinistra invece occupava il Parlamento dicendo che eravamo liberticidi»), la conduttrice lo stuzzica («Come mai i reati rispetto al 2022 sono aumentati?») e il giornalista lo contesta: «Serve a fare propaganda perché sono tutti reati aggiunti sulla base dell’algoritmo del popolo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"THAT'S ALL FOLKS!" (?!?). Scontro Scanzi-Donzelli: “Vai a vestirti da Minnie!”, la replica: “Ti ricordo il parcheggio disabili”. Scontro acceso a È sempre cartabianca tra Scanzi e Donzelli: dalla battuta su Minnie all’accusa di bullismo. Bianca Berlinguer costretta - facebook.com Vai su Facebook
Scanzi fa il maestrino, ma anche la Berlinguer gli dà torto: ha ragione Donzelli. Scintille a “E’ sempre Cartabianca” (video) Vai su X