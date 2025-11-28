È morto il dottor Lucio Mastromatteo | era il direttore generale del Civile
È morto il dottor Lucio Mastromatteo: aveva 85 anni, compiuti da poche settimane. Originario di Lucera, provincia di Foggia, da una vita abitava a Brescia – di recente in zona Casazza – dov'era conosciutissimo per i tanti ruoli di prestigio ricoperti nella sua lunga carriera lavorativa: in. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
