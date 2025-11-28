E' morto a 90 anni padre Salvatore Resca fondatore di Cittàinsieme

È morto Padre Salvatore Resca, viceparroco della chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Il sacerdote catanese, fondatore del movimento Cittàinsieme, si è spento ieri all'età di 90 anni. "L’amministrazione e il consiglio comunale di Catania - questa la nota diffusa da Palazzo degli Elefanti -. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

