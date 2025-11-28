È morta Sarah Beckstrom soldatessa della Guardia nazionale ferita a Washington
Donald Trump ha dichiarato che uno dei due soldati della Guardia Nazionale presi di mira da un cittadino afghano mercoledì a Washington è morto. Nel corso di una telefonata di ringraziamento con le truppe statunitensi, Trump ha annunciato che la specialista Sarah Beckstrom, di soli 20 anni, è morta in ospedale per le ferite riportate nell’incidente. “È appena deceduta”, ha detto Trump. “Non è più con noi. In questo momento ci sta guardando dall’alto. I suoi genitori sono con lei”. Il presidente ha definito Beckstrom una “persona incredibile, eccezionale sotto ogni aspetto”. La Casa Bianca ha dichiarato di aver parlato con i genitori dopo il suo discorso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
