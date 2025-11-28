È morta Sarah Beckstrom soldatessa della Guardia nazionale ferita a Washington L' annuncio di Trump

La soldatessa della Guardia Nazionale statunitense Sarah Beckstrom, ferita in una sparatoria avvenuta mercoledì a Washington, è morta per le ferite riportate. L’annuncio è stato dato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un collegamento televisivo con le forze armate in occasione del Giorno del Ringraziamento. Beckstrom, originaria della Virginia Occidentale, era entrata in servizio nel giugno 2023. Secondo quanto comunicato dal presidente, la militare ventenne faceva parte della Task Force di Washington ed era impegnata in attività di sicurezza nei pressi della Casa Bianca quando è stata colpita insieme a un collega, Andrew Wolfe di 24 anni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

