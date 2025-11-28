È morta Sarah Beckstrom la giovane Guardia Nazionale colpita durante la sparatoria vicino alla Casa Bianca

Sarah Beckstrom aveva solo 20 anni. Era arrivata a Washington da poche settimane, in servizio con la Guardia Nazionale. È morta dopo ore di interventi chirurgici, colpita dall’afghano Rahmanullah Lakanwal durante la sparatoria vicino alla Casa Bianca. Ad annunciare la sua scomparsa è stato il Presidente Donald Trump, durante la tradizionale chiamata del Giorno del Ringraziamento rivolta ai militari in servizio: «Sarah Beckstrom di West Virginia. Era altamente rispettata, magnifica, ha iniziato il servizio nel giugno 2023. È appena venuta a mancare. È stata attaccata in modo brutale. Non è più con noi, ci guarda dall’alto». 🔗 Leggi su Open.online