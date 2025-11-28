È morta Sarah Beckstrom la giovane Guardia Nazionale colpita durante la sparatoria vicino alla Casa Bianca
Sarah Beckstrom aveva solo 20 anni. Era arrivata a Washington da poche settimane, in servizio con la Guardia Nazionale. È morta dopo ore di interventi chirurgici, colpita dall’afghano Rahmanullah Lakanwal durante la sparatoria vicino alla Casa Bianca. Ad annunciare la sua scomparsa è stato il Presidente Donald Trump, durante la tradizionale chiamata del Giorno del Ringraziamento rivolta ai militari in servizio: «Sarah Beckstrom di West Virginia. Era altamente rispettata, magnifica, ha iniziato il servizio nel giugno 2023. È appena venuta a mancare. È stata attaccata in modo brutale. Non è più con noi, ci guarda dall’alto». 🔗 Leggi su Open.online
Argomenti simili trattati di recente
Le morti del falco e della cornacchia finiscono in Regione e accendono il dibattito sulle aree venatorie. Sarah Disabato (Movimento 5 Stelle): "Non è un caso isolato, servono tutele immediate" - facebook.com Vai su Facebook
Usa: morta Sarah Beckstrom, membro della Guardia nazionale ferita a Washington. L'annuncio di Trump - La donna arruolata nella Guardia Nazionale ferita in una sparatoria a Washington è morta: lo annuncia il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Scrive msn.com
Trump, morta una delle due Guardie Nazionali ferite - Donald Trump ha annunciato la morte del soldato dell'esercito americano Sarah Beckstrom, uno dei membri della Guardia Nazionale ferita in una sparatoria a Washington mercoledì. Da ansa.it
Usa, morta la soldatessa colpita a Washington, Trump: «È stata selvaggiamente aggredita» - Donald Trump ha annunciato la morte del soldato dell'esercito americano Sarah Beckstrom, uno dei membri della Guardia Nazionale ferita in una sparatoria a Washington ... Da msn.com