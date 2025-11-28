È morta a 29 anni Maria Scaraglio lutto per la scomparsa della docente

Napolitoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto a Sant'Antimo per la morte a soli 29 anni di Maria Scaraglio, docente di sostegno presso l’Istituto Comprensivo Don Milani – Pestalozzi. Il post di cordoglio del sindaco di Sant'Antimo Massimo Buonanno per la scomparsa dell'insegnante: “Con profonda tristezza desidero esprimere, a nome mio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: 200 Morta 29 Anni