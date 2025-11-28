E lo chiamavano amore Canzoni e parole a Calolziocorte con Cultura Insieme

“E lo chiama(va)no amore”. Questo il titolo dell'evento organizzato dal gruppo “Cultura Insieme" di Calolziocorte in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita nel 1999 dalle Nazioni Unite. L'iniziativa si terrà domenica 30 novembre alle ore 16. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

https://www.unpaeseperstarbene.it/2025/e-lo-chiamavano-amore-canzoni-e-parole-per-la-giornata-contro-la-violenza-sulle-donne/ - facebook.com Vai su Facebook

“E LO CHIAMA(VA)NO AMORE”: A CALOLZIO PAROLE E CANZONI CONTRO LA VIOLENZA - CALOLZIOCORTE – Il gruppo CulturaInsieme di Calolziocorte in occasione della “ Giornata contro la violenza sulle donne ” organizza domenica 30 novembre alle 16:30 presso la sala don Duci dell’oratorio ... Secondo msn.com

Significato canzone Gaia e analisi, Chiamo io chiamo io chiami tu /”Ricorda che io in amore sono presente” - Tra le canzoni di Sanremo 2025 che riascolteremo questa sera giovedì 13 febbraio 2025 troviamo quella di Gaia, Chiamo io chiami tu, che si è rivelata un grande successo al primo ascolto ed è stato ... Si legge su ilsussidiario.net

Vanoni e Milano una storia d’amore «Senza fine» - In attesa della sua versione della «Vivere» di Vasco Rossi che uscirà postuma, sono ancora le canzoni a segnare l’ultimo saluto a Ornella Vanoni. ilmattino.it scrive