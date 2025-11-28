E' il giorno dello sciopero generale Trasporti scuole ed ospedali a rischio Ecco chi si ferma

ANCONA - Oggi, venerdì 28 novembre, si annuncia come una giornata complicata sul fronte dei servizi in tutta il nostro Paese. È in programma uno sciopero generale nazionale proclamato dai sindacati di base Cobas, Usb, Sgb e Cub, che coinvolge sia il settore pubblico che quello privato: a rischio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Un giorno di sciopero per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico scaduto nel 2016. ... leggi l'articolo sulla GazzettadiMilano.it . #attualitàmilano #fnsi #giornalisti #milanoattualità #newsmilano #notiziemilano #professioni #sciopero #sindac - facebook.com Vai su Facebook

La CGIL annuncia sciopero generale il 12 dicembre. E chissà come mai, proprio di venerdì… Invitiamo Landini, per una volta, a rinunciare al weekend lungo e organizzare lo sciopero in un altro giorno della settimana. Vai su X

Sciopero generale 28 Novembre 2025: trasporti, scuola e sanità in tilt in tutta Italia - I sindacatio chiedono anche una riduzione delle spese del Governo in ambito militare a favore del welfare e dei servizi per i cittadini ... Secondo tg.la7.it

E' il giorno dello sciopero, ecco chi si ferma - Giornata complessa quella di oggi, venerdì 28 novembre, segnata dallo sciopero generale proclamato dai sindacati di base Cobas, Usb, Sgb e Cub. Secondo polesine24.it

Sciopero generale 28 novembre 2025: disagi per treni e aerei, stop a scuola e giornali. Gli orari e le fasce garantite - ma anche scuola, sanità e stampa sono i settori che sciopereranno venerdì 28 novembre. Segnala corriere.it