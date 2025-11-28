È Gaetano Manfredi il nuovo punto di riferimento del campo largo?
C’è un episodio rivelatore che fa ben capire di che pasta è fatto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Era il luglio 2023 e alla sede Rai della città si presentavano i palinsesti della tv pubblica. Sul palco salirono in due, il primo cittadino e l’allora governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Mentre il secondo punse i dirigenti Rai andando in cerca della battuta facile e della risata del pubblico («che guaio per voi aver perso Bianca Berlinguer, e ora come farete, soprattutto senza i duetti con quel capraio afghano», il riferimento era a Mauro Corona), il primo fece un discorso serio, dritto, istituzionalmente corretto e denso di significati politici. 🔗 Leggi su Lettera43.it
