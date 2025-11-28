Dzeko | Sì facciamo cag ma i tifosi ci aiutino C' è paura è ora di farsi delle domande

L'attaccante dopo la sconfitta con l'Aek Atena si sfoga ai microfoni Sky: "Non riusciamo a fare due-tre passaggi di fila. Serve maggior sostegno dalla tribuna, pure quando si sbaglia una cosa facile". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dzeko: "Sì, facciamo cag..., ma i tifosi ci aiutino. C'è paura, è ora di farsi delle domande"

Scopri altri approfondimenti

?I più esperti ci devono trascinare, ha detto Vanoli ieri in conferenza stampa tra le altre cose, e più esperto di Edin Dzeko non c’è nessuno dentro la Fiorentina. Per età (40 anni a marzo), per le mille partite giocate (1.000 veramente, non un numero grande c - facebook.com Vai su Facebook

"#edzeko" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Caos Fiorentina, Dzeko contro i tifosi viola: “Fischiate ma a fine gara!” - L'ex Roma sbotta dopo la gara persa contro l'Aek Atene: "Possiamo pure dire che facciamo cag*re, ma vogliamo essere aiutati. Secondo ilromanista.eu

Dzeko da horror, calcio in faccia e naso rotto: cosa è successo - Al 34' minuto della sfida contro la selezione rumena, Dzeko viene colpito in volto dal piede del difensore Mihai Popescu durante un contrasto di gioco. Come scrive tuttosport.com

Dzeko, occhi neri e naso fasciato dopo un calcio in faccia. Balotelli e Nainggolan: “Stai bene così” - Erzegovina, ha postato la foto dopo il calcio in faccia ricevuto venerdì sera durante la ... Da repubblica.it