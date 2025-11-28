Dzeko duro dopo Fiorentina-AEK | Così non va serve sostegno dal Franchi
La sconfitta contro l’AEK Atene ha lasciato scorie profonde in casa Fiorentina. Al termine della gara di Conference League, Edin Dzeko si è presentato ai microfoni di Sky Sport visibilmente provato e senza filtri. Il bosniaco ha parlato di una squadra in difficoltà, ma soprattutto ha puntato il dito contro l’atmosfera del Franchi, giudicata troppo carica di negatività. « Non mi aspettavo una partita così », ha esordito. « Ci siamo allenati bene, nel primo tempo abbiamo creato qualcosa, anche il gol che poi è stato annullato. Ma qualcosa non va. » Da lì in poi, il tono si è fatto sempre più diretto e ruvido, fotografando un malessere che va oltre la singola partita. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
