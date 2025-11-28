Dzeko colpisce la traversa il Var ferma Gudmundsson | l’Aek espugna il Franchi

FIRENZE – Una serata stregata condanna la Fiorentina alla sconfitta. Al Franchi, nella quarta giornata di Conference League, l’ Aek Atene si impone per 1-0. Decisiva la rete di Gacinovic nel primo tempo, ma i viola recriminano per la sfortuna: due gol annullati e una traversa colpita da Dzeko hanno negato un pareggio che sarebbe stato meritato. L’avvio è di marca greca, con Pilios spina nel fianco sulla sinistra. La Fiorentina sembra sbloccarsi al 17?: mischia in area, Gudmundsson ribadisce in rete da due passi. L’urlo del Franchi però si strozza in gola: il Var annulla per fuorigioco attivo di Ranieri. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it