Dynamite 26.112025 Continental Classic Night
Benvenuti all’analisi di Dynamite, in diretta dal The Pinnacle di Nashville, Tennessee. Una puntata che segna l’inizio del Continental Classic, il torneo che determinerà gli sfidanti ai titoli di Kazuchika Okada e Jon Moxley a World’s End. Serata ricca di azione sul ring ma anche di tensioni irrisolte, con gli Opps pronti a celebrare il nuovo regno di Samoa Joe e la situazione della Don Callis Family ancora in bilico dopo Full Gear. Lo show si apre con la presentazione della card della serata e un video che riassume i problemi interni alla Don Callis Family emersi a Full Gear. Continental Classic Gold League: Kyle Fletcher vs. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
