Dybala Roma Gasperini l’ha detto davvero! Le parole del tecnico giallorosso

Calcionews24.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dybala Roma, Gian Piero Gasperini l’ha dichiarato davvero! Ecco le parole dell’allenatore dei giallorossi sulla Joya Al termine della sfida europea, l’allenatore dei giallorossi Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport, condividendo la sua analisi e le impressioni sulla partita. Queste le sue dichiarazioni su Dybala: PAROLE – «Dybala gioca punta anche per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

dybala roma gasperini l8217ha detto davvero le parole del tecnico giallorosso

© Calcionews24.com - Dybala Roma, Gasperini l’ha detto davvero! Le parole del tecnico giallorosso

Leggi anche questi approfondimenti

dybala roma gasperini l8217haGasperini non si ferma. Il Messaggero in apertura: "Roma con Dybala, vittoria in Euroleague" - Si parla anche della Roma nella prima pagina proposta oggi da Il Messaggero. Si legge su tuttomercatoweb.com

dybala roma gasperini l8217haGasperini: "Roma con varianti e personalità, altrimenti sarebbe complicato". Poi la risposta su Dybala - Siamo cresciuti, abbiamo più varianti e personalità, anche fuori casa in ambienti difficili. Riporta tuttosport.com

dybala roma gasperini l8217haVerso ROMA vs NAPOLI- Contro gli azzurri Gasperini ritroverà Dybala e Bayley, mentre Conte riavrà l’ex Spinazzola - ] ... pianetazzurro.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Dybala Roma Gasperini L8217ha