Dybala Roma Gasperini l’ha detto davvero! Le parole del tecnico giallorosso

Dybala Roma, Gian Piero Gasperini l’ha dichiarato davvero! Ecco le parole dell’allenatore dei giallorossi sulla Joya Al termine della sfida europea, l’allenatore dei giallorossi Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport, condividendo la sua analisi e le impressioni sulla partita. Queste le sue dichiarazioni su Dybala: PAROLE – «Dybala gioca punta anche per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Dybala Roma, Gasperini l’ha detto davvero! Le parole del tecnico giallorosso

Leggi anche questi approfondimenti

La Roma batte il Midtjylland 2-1. I giallorossi, con Dybala titolare al rientro dopo l’infortunio, sbloccano dopo appena 7’: cross di Celik e girata al volo di El Aynaoui. Nel finale, all'83', El Shaarawy raddoppia, Paulinho accorcia le distanze all'87' spaventando i - facebook.com Vai su Facebook

? #Massara sul mercato della #Roma a gennaio: "Futuro #Dybala? Le strategie sono chiare..." Vai su X

Gasperini non si ferma. Il Messaggero in apertura: "Roma con Dybala, vittoria in Euroleague" - Si parla anche della Roma nella prima pagina proposta oggi da Il Messaggero. Si legge su tuttomercatoweb.com

Gasperini: "Roma con varianti e personalità, altrimenti sarebbe complicato". Poi la risposta su Dybala - Siamo cresciuti, abbiamo più varianti e personalità, anche fuori casa in ambienti difficili. Riporta tuttosport.com

Verso ROMA vs NAPOLI- Contro gli azzurri Gasperini ritroverà Dybala e Bayley, mentre Conte riavrà l’ex Spinazzola - ] ... pianetazzurro.it scrive