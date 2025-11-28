Duplice omicidio Rovetta-Vecchio la Procura chiede il processo per il boss Aldo Ercolano

La Procura generale di Catania ritiene che Aldo Ercolano - nipote dello storico boss Benedetto Santapaola e considerato suo "alter ego" dopo l'arresto dello zio - sia il mandante del duplice omicidio degli imprenditori Alessandro Rovetta e Francesco Vecchio, assassinati il 31 ottobre 1990.

