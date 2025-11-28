Duplice delitto La Placa in aula il carabiniere che riaprì le indagini | La donna in punto di morte indicò il killer
“Fu la donna, in punto di morte, a dire chi era il killer.” Con queste parole il luogotenente dei carabinieri Natale Lombardo ha aperto la sua deposizione davanti alla Corte d’assise di Agrigento, nel processo per il duplice omicidio di Gaetano e Salvatore La Placa, padre e figlio uccisi nel 1992. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Argomenti simili trattati di recente
Sono stati assolti Raffaele Abbinante, Francesco Abbinante e Vincenzo Pariante, sotto processo con l'accusa di avere partecipato all'organizzazione del duplice omicidio di Fulvio Montanino e Claudio Salierno, il delitto che segnò l'inizio della prima Faida di S - facebook.com Vai su Facebook
Strage di Cisterna, Desyrèe Amato sempre presente in aula. E' lei la terza vittima del femminicidio - Desirèe Amato ha seguito tutte le udienze del processo senza mai sedersi nei posti riservati alle parti civili. Da ilmessaggero.it
Duplice omicidio a Fano, il processo. L'ingresso in aula di Luca Ricci: video - L’intervista al vodcast Money Vibez Stories di Paolo Maggi, presidente e managing director di Tetra Pak per il Sud Europa, è un racconto ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Il duplice omicidio di monte Moneta - Un quarto di secolo fa, i primi giorni di ottobre proiettarono Viareggio alla ribalta nazionale per un duplice delitto che... Segnala lanazione.it